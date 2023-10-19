Мнение: О шокирующих доходах киргизских строителей… Москвичи плачут от зависти?

Сергей Семёнович, что ты творишь? Остановись, пожалуйста! Ну, право слово, нельзя же так…

В то время, как столичный бомонд массово пересаживается на китайские «HAVAL»’ы и «Geely», киргизские поклонники соколиной охоты осваивают «Гелендвагены», а жители Бишкека — «Майбахи». Имеют право, чо уж. Заработали на московских стройках. И если бы только #авто…

Судя по таможенной статистике, недальний от России Кыргызстан проникся слоганом «немецкое — значит, отличное». И теперь массово скупает все бренды ФРГ. Даже «Баварское».

Вот что строительный бум в Первопрестольной творит.

Как свидетельствует #статистика внешней торговли, #экспорт Германии в Кыргызстан в этом году вырос в 14 раз. А душевой ВВП республики, по предварительным данным, поднялся только на 8-10% в долларах.

Ну, то есть, все мы понимаем, что это параллельный импорт для РФ. То есть, европейские #санкции просто делают товары из Европы немножко дороже для россиян в твёрдой валюте и «множко» — в отечественной. Впрочем, последнее связано уже не с торговыми ограничениями Запада, а с экономической политикой отечественных властей, которым нужно изыскивать дополнительные средства в #бюджет. По вполне понятным причинам.

Но дорого — не значит «недоступно». У мажоров денег хватает. И в казне на приоритетные цели они тоже найзутся. А значит…

Стратегия Европы накинуть «санкционную удавку» на российскую шею провалилась не так, чтобы совсем. но на 80-90% точно. А в главном — так и на все сто: она не подорвала способность России производить широкий спектр вооружений, от обычных до высокотехнологичных. Более того, если весь #ЕС не справляется с амбициозной целью произвести миллион снарядов для Украины, — на сегодня эта задача решена лишь на треть, — то #Россия уже производит два миллиона артиллерийских снарядов в год. Причём каждый боеприпас обходится ей в 10 раз дешевле, чем на Западе при прочих равных по ТТХ.

В сущности, объявив торговую войну России, Запад действительно выстрелил себе в ногу, не поняв и не оценив ни новых эффектов глобализации, ни силы свободного рынка, ни роста экономической мощи «третьего мира». В результате чего стремительно утратил конкурентные позиции не только в сфере материального производства, но и в части идейного лидерства, что вынужден был признать даже такой апологет европейского либерализима, как еврокомиссар Жозеп Боррель. Он, правда, полагает, что Запад ещё может вернуть своё былое влияние, аккуратно подкупая страны «третьего мира» и в первую очередь глобального Юга небольшими подачками по некоторым вопросам. Что ж, нынешнее разочарование «неблагодарностью» бывших колоний и полуколоний Старого Света будет для него явно не последним.

Ну вот… А вы говорите — киргизы на «Гелендвагенах»…

#Москва же — всё равно тут на коне?

Сдавайтесь уж, а?

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