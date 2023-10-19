Скандалы: «Надежный» автохлам раскупают быстро

Рынок подержанных автомобилей бьет рекорды

Рынок автомобилей с пробегом в сентябре 2023 года вырос на 11%. В сентябре 2023 года в нашей стране было куплено 509,5 тыс. подержанных легковых автомобилей. Эксперты отмечают, что этот показатель на 11% превосходит результат сентября 2022-го, но в то же время оказывается на 8% меньше, чем в августе нынешнего года. То есть темпы реализации по отношению к августу замедлились — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Автостата».

Более половины вторичного рынка пришлось на пять марок: отечественную Lada, японские Toyota и Nissan, корейские бренды Kia и Hyundai. Среди марок продолжает лидировать Lada — продажи машин бренда выросли на 8,4%, до 115,3 тыс. штук.

За 9 месяцев 2023 года продажи автомобилей с пробегом в России в 6 раз превысили продажи новых. С января по октябрь россияне купили 4,3 млн б/у автомобилей, а новых — только 717 тысяч.

В то же время и цена на подержанные автомобили в России возрастом до 15 лет выросла в среднем на 8% за сентябрь. Теперь самая дешёвая машина с пробегом стоит больше 2 млн рублей. Сильнее всего подорожали: Skoda Octavia — на 14%, Evolute I-Joy — на 13% и Kia Cerato — на 11%.

Любопытно при этом, что большинство автомобилей, как новых, так и с пробегом, все чаще покупаются в кредит. Средняя стоимость нового авто — 3,13 млн рублей, подержанного — чуть более 1 млн рублей. Автокредиты становятся дороже из-за повышения ключевой ставки Центробанка и комиссии за оформление займа у крупных автодилеров. Комиссия может достигать 9% от размера кредита. Заём рассчитывается с учетом дополнительных продуктов и услуг на сотни тысяч рублей, что увеличивает комиссию дилера.

В то же время, как уже сообщили «Новые Известия», в августе этого года японское правительство запретило экспорт некоторых видов подержанных автомобилей в Россию. Теперь нельзя ввозить автомобили с двигателями объемом более 1,9 литра, а также автомобили с гибридными или электрическими двигателями.

То есть ситуация с автомобилями в нашей стране логично складывается по кубинскому сценарию. Напомним, что эта страна уже несколько десятилетий почти поголовно ездит на подержанных автомобилях, причем некоторые из них насчитывают уже полвека и больше.

По некоторым параметрам китайские авто впятеро менее надежны, чем немецкие

Эксперты канала «Время госзакупок» уверены, что некоторый спад в продажах подержанных автомобилей отнюдь не свидетельствует о спаде спроса на них: «выгребают последние приличные остатки на вторичке. Продукция китайского автопрома с пробегом до вторичного рынка может попросту не дожить в российских реалиях».

И действительно, «Новые Известия» уже перечисляли недостатки китайских автомобилей. Но при этом оговаривались, что российские машины хоть и дешевле, но еще менее надежные, чем китайские. Так что продукция китайского автопрома идеально подходит под поговорку: «Из двух зол выбирают меньшее…»

Тем временем канал «Время госзакупок» публикует еще один профессиональный разбор качества изделий китайского автопрома, на который следует обратить внимание тем, кому уже не достались пусть старые, но надежные «японцы» или «немцы». Челябинский автомеханик Владимир Птицын перечислил основные и частые поломки китайских автомобилей Jeely, Haval, Omoda и Chery.

«Ко мне приезжают конкретно по ходовой части — пружинам, амортизаторам, рычагам, тормозам и пр. Некоторые как на работу ко мне уже ездят, не повезло: стоят шаровые опоры, которые ломаются каждые 5-7 тыс. Масляные амортизаторы, бывает, уже с завода вытекают. У каких-то машин амортизаторы уже после 10 тыс. пробега выглядят, как у немцев — после 50 тыс. Один приехал — ступичные подшипники постоянно гудят, как только чуть порезче в яму заехал, и т. д.», — заявил автомеханик.

Также, по его словам, большое число жалоб на плохо подогнанный пластик внутри салона, частым выходом из строя электроники и т. п.

Отдельная проблема с запчастями — новые модели и их рестайлинги китайские производители выпускают очень быстро. Это приводит к тому, что есть разные версии одних и тех же деталей, которые могут не подходить друг к другу.

Оригинал материала: “Новые Известия”