 

Илон Маск похвалил станцию «Автово» в петербургском метро

19.10.2023, 19:00, Разное
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Илон Маск, глава SpaceX и Tesla, выразил высокую оценку станции “Автово” в сети метрополитена Санкт-Петербурга. Этот американский миллиардер был впечатлен публикацией о станции “Автово” в социальной сети “Х”.

“Таким образом должны выглядеть метростанции (Санкт-Петербург),” – прокомментировал Маск видеозапись проезжающего поезда.

Станция “Автово” была введена в эксплуатацию в 1955 году и является частью Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена. В 2011 году она была включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Через три года она была включена в список десяти самых красивых метростанций мира согласно британскому журналу The Guardian.


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