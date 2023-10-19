 

Дочь Славы боится общаться с людьми после родов: в чем дело

19.10.2023, 18:50, Новости дня
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Молодая бабушка Слава (Анастасия Сланевская) вот уже более полугода наслаждается своим новым статусом. 43-летняя звезда российского шоу-бизнеса после рождения внука Арсения не перестает напоминать подписчикам о своей ежеминутной радости. Звезда выставляет фото и видео, ходит на ток-шоу, где рассказывает о переполняющих ее чувствах.

Чего нельзя сказать о дочери Анастасии Сланевская Александре. Девушка совсем недавно на своей странице в соцсети с горечью заявила, что у нее появился страх проявляться. Как выяснилось, дочь Славы боится общаться с людьми после родов. Александра откровенно призналась, что после полугода сидения дома у нее появилась проблема социализации. Особенно сложно это для Александры еще и потому, что она учится на актерском отделении. А такого вида обучение требует от студентов большой раскрепощенности и свободы действий перед публикой. Дочь Славы отметила, что “такого” у нее никогда не было и пообещала, что будет бороться со страхами.

Напомним, что единственная дочь певицы Славы Александра родила сына в марте этого года. Беременность девушка переносила тяжело. После одного из обследований врачи пришли к выводу, что необходимо делать кесарево сечение. Александра переживала еще и из-за того, что не смогла родить естественным путем. Девушка рассказывала о тяжелом эмоциональном состоянии по этому поводу. Через время дочь Славы призналась, что все нормализовалась, и она ощутила полную гамму чувств материнской любви.


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