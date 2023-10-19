 

Цены на туры в Египет рухнули: названа причина

19.10.2023, 18:50, Новости дня
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За минувшую неделю стоимость туров в Египет снизилась примерно на 30%, сообщает телеканал “360” и называет очевидную причину: обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Спрос на путешествия в Египет упал на 4%, отмечает URA.RU, приводя данные группы компаний “Слетать.ру”.

Очевидно, что сейчас ситуация с востребованностью направлений в этот регион полностью зависит от происходящего на Ближнем Востоке. При этом нельзя сказать, что спрос на туры в Египет продолжает падать. Как подчеркивает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, приводя данные исследования туроператоров, показатели начинают стабилизоваться.


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