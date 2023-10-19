Мнение: Дыра в Почте России, сокращение зарплатного неравенства и работа врача скорой помощи

1. Почта России остаётся одной из немногих крупных российских корпораций, серьёзно пострадавших от западных санкций (из-за сокращения международных отправлений и торговли с Западом). Резкое ухудшение финансового положения компании не скрывается, власти обсуждают, как Почту оздоровить (ссылка):



25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в «Почте России» растет финансовая дыра. По ее словам, денежное состояние почтового оператора «очень печальное», однако никто не торопится его исправлять. Для компании необходимо срочно разработать «правильную финансовую модель существования», иначе эта дыра превратится в огромную яму, «куда всё провалится». <…>

Глава «Почты России» признал, что ситуация с финансовым положением компании остается напряженной. Несмотря на то что за последние полгода оператору удалось сократить убыток от операционной деятельности втрое и открыть многие временно прекращавшие работу отделения, некоторые офисы почты, которые расположены в сельских и удаленных населенных пунктах и «несут исключительно социальную миссию», все еще тянут компанию на дно. <…>

В 2022 году «Почта России» стала убыточной впервые за девять лет. Выручка компании снизилась на четыре процента, до 208,4 миллиарда рублей. Из них три четверти принесла непосредственно почтовая деятельность — 152,8 миллиарда рублей.

Операционные расходы компании, наоборот, выросли до 16 миллиардов рублей: представители «Почты» объяснили это подорожанием логистики и обслуживания техники, а также ростом иных трат, связанных с приостановкой работы в России глобальных брендов, сложностей с проведением платежей и транспортных ограничений, снизивших поток международных почтовых отправлений. Кроме того, увеличились расходы на сотрудников: по словам нового главы госкомпании, 14 миллиардов рублей направили на повышение зарплат и «перенастройку работы с учетом новых экономических и геополитических реалий».

27 млрд руб составил убыток «Почты России» по итогам 2022 года. <…>

Источники связали изменение кадровой политики «Почты России» с ее трудным финансовым положением, которое усугубилось на фоне ограничения почтового сообщения с некоторыми странами и потери большой части дохода от трансграничной торговли. Единственным возможным выходом из ситуации назвали прямую господдержку или же введение инфраструктурного платежа с участников рынка электронной коммерции, которые так или иначе используют в своей работе инфраструктуру почты.

Не вполне понимаю, почему почта не может просто поднять тарифы на доставку посылок, и почему государство не хочет в лоб дотировать содержание планово-убыточных почтовых пунктов в деревнях. Мне кажется, «инфраструктурный платёж» — плохая идея, хотя бы по той причине, что посылки доставляет не только Почта.

2. За время правления Владимира Путина и Дмитрия Медведева в России значительно сократилось социальное неравенство. Особенно хорошо это видно по зарплатам (ссылка):



Неравенство зарплат в России снизилось в три раза за последние 20 лет. Об этом «Известиям» рассказали во ВНИИ труда.

Так, в 2023 году разрыв между самыми низкими и самыми высокими средними зарплатами составил 13,1 раза. В расчетах специалисты сравнивали доходы 10 процентов работников с высоким заработком и 10 процентов россиян с наименьшим.

В 2001-м году разница достигала 40 раз, в 2005-м — 24,9, в 2017-м — 14, в 2021-м — 13,5 раза, подчеркнули эксперты. В институте считают, что эта тенденция сохранится. Работодатели в ряде отраслей вынуждены конкурировать за сотрудников и принимать меры, чтобы удержать имеющихся специалистов на предприятиях.

Наиболее значительный рост заработных плат наблюдается у представителей квалифицированных рабочих профессий, которые сейчас наиболее востребованы на рынке труда. Эксперты также заявили, что адресная поддержка малообеспеченных групп россиян позволила сократить разделение населения по уровню доходов.

3. Врач скорой помощи пишет, что большая часть вызовов в его практике была или ложной, или по пустякам. Выношу из комментариев (ссылка):

Поддерживаю каждое слово о скорой. Сам там работал 9, слава Богу, лет. Из всех тех миллионов вызовов, которые я, сначала как фельдшер, а потом как врач обслужил по-настоящему стоящими были, от силы 15% (цифры максимально субъективны). И тут дело даже не в заработной плате. Сейчас я работаю в стационаре, получаю меньше, мб значительно меньше, чем получал бы на скорой, но со всей ответственностью могу сказать, что оно того стоит. Да, и здесь бывают совершенно невменяемые смены, но блин, они не идут ни в какое сравнение со скорой. Когда ты убиваешься на СП, когда единственными мыслями после смены являются: а) оставьте меня ***** в покое все и б) дайте просто поспать, то ты не будешь рад никаким деньгам.

Очевидно, ложные и малообоснованные вызовы являются одной из главных причин повышенной нагрузки на врачей скорой.