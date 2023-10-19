 

Химики ТГУ разработали адсорбент из скорлупы кедровых орехов

19.10.2023, 18:05, Разное
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Химики ТГУ (Томского государственного университета) ведут исследования и разработки, направленные на создание новых и эффективных сорбентов. Одним из самых удивительных и перспективных результатов их работы стало создание сорбентов из скорлупы кедрового ореха.

Пористость и уникальные свойства кедровой скорлупы послужили основой для получения нового сорбента, который успешно применяется в различных областях. Кедровый орех оказался идеальным материалом для процесса сорбции, благодаря своей способности удерживать различные вещества и загрязнители.

Этот инновационный сорбент предоставляет огромные возможности для очищения воды и сточных вод от различных загрязнений. Его пористая структура способствует эффективной фильтрации и удержанию различных вредных веществ, таких как тяжелые металлы, органические соединения и прочие загрязнители.


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