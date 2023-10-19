Химики ТГУ разработали адсорбент из скорлупы кедровых орехов

Химики ТГУ (Томского государственного университета) ведут исследования и разработки, направленные на создание новых и эффективных сорбентов. Одним из самых удивительных и перспективных результатов их работы стало создание сорбентов из скорлупы кедрового ореха.

Пористость и уникальные свойства кедровой скорлупы послужили основой для получения нового сорбента, который успешно применяется в различных областях. Кедровый орех оказался идеальным материалом для процесса сорбции, благодаря своей способности удерживать различные вещества и загрязнители.

Этот инновационный сорбент предоставляет огромные возможности для очищения воды и сточных вод от различных загрязнений. Его пористая структура способствует эффективной фильтрации и удержанию различных вредных веществ, таких как тяжелые металлы, органические соединения и прочие загрязнители.