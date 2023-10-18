Рупор кремлевской пропаганды: Оружейные санкции против Ирана истекли

Сегодня истекли оружейные санкции ООН против Ирана. ООН удаляет данные о санкциях с своих ресурсов. Соответственно, возможности для военно-технического сотрудничества с Ираном резко возрастают.

Заявление МИД России в связи с истечением ряда ограничений в рамках резолюции СБ ООН 2231

18 октября прекращается действие требований резолюции СБ ООН 2231, касающихся иранской ракетной программы и международного сотрудничества с Тегераном в данной сфере, а также «заморозки» активов некоторых физических и юридических лиц Исламской Республики Иран (ИРИ). Одновременно США и европейские страны были обязаны предпринять целый комплекс практических шагов по окончательной отмене незаконных по своей сути односторонних санкций против Ирана, что создавало бы условия для ратификации иранской стороной Дополнительного протокола к Соглашению с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях.

Твёрдо исходим из того, что решения Совета Безопасности должны неукоснительно выполняться в строгом соответствии с их буквой и согласованными параметрами. Конъюнктурные попытки западных стран задним числом переосмыслить или явочным порядком пересмотреть положения резолюции СБ ООН 2231 незаконны, губительны и подрывают лежащий в её основе тщательно выверенный баланс интересов.

Речь идёт не только о хроническом невыполнении данной резолюции со стороны США, но и объявленном 17 октября решении Евросоюза вопреки своим обязательствам сохранить антииранские ограничения и таким образом пойти по «скользкой дорожке» правового произвола, проторенной Вашингтоном.

Стремясь свести политические счёты с Тегераном, Запад бьёт прямой наводкой по СВПД, открыто демонстрируя пренебрежение к международному праву, Уставу ООН и авторитету Совета Безопасности. Обещания нынешней администрации США отказаться от политики максимального давления на Иран и вернуться в «ядерную сделку» так и остались на словах. Теперь в весьма неприглядном и двусмысленном положении оказался ЕС, формально остающийся координатором Совместной комиссии СВПД, а также европейские страны, являющиеся непосредственными участниками «ядерной сделки».

Прозвучавшие в заявлении Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля от 6 октября обещания продолжить усилия в пользу восстановления полноценной реализации СВПД больше не вызывают доверия. Сложно представить, как взятый Евросоюзом курс на сознательное невыполнение резолюции СБ ООН 2231 может сочетаться с продуктивной работой по реанимированию «ядерной сделки». Придать благопристойность своим действиям у есовцев явно не получается, поскольку механизмы СВПД, на которые они стараются опереться, не были использованы. Таким образом, Брюссель и европейские страны-участницы СВПД добровольно присоединились к развязанной Д.Трампом кампании по развалу всеобъемлющих договорённостей 2015 г.

Решительно осуждаем недобросовестную практику, применяемую западными государствами: Совет Безопасности после длительных переговоров в строгом соответствии с Уставом ООН принимает решение по конкретной стране, а затем США и их сателлиты дополняют его односторонними санкциями без одобрения в Совбезе. Эта проблема заострённо поднималась Россией на уровне СБ ООН, в т.ч. в ходе заседания 20 сентября по теме содействия реализации принципов и целей Устава ООН через эффективную многосторонность.

Расчёты англосаксов и есовцев оправдать свои неправомерные действия, нагнетая мнимую иранскую угрозу и перекладывая ответственность за судьбу СВПД на Тегеран, тщетны. Односторонние решения, принимаемые на Западе в угоду неуёмным амбициям и фобиям, являются проявлением недоговороспособности и заведомо не влекут правовых последствий для других стран, которые с должным уважением относятся к международному праву и своим обязательствам.

Со своей стороны продолжим строго руководствоваться положениями Указа Президента Российской Федерации от 11 марта 2016 г. №109 «О мерах по выполнению резолюции СБ ООН 2231 от 20 июля 2015 г.». Поставки в Иран и из ИРИ продукции, попадающей под охват Режима контроля за ракетной технологией, более не требуют предварительного согласования в СБ ООН. Содержавшийся в приложении к резолюции перечень «листированных» лиц более не актуален. Европейским странам следует признать это и немедленно отказаться от своей политики односторонних ограничений в отношении Тегерана. Любые другие варианты ставят под вопрос перспективы СВПД и ведут к эскалации вокруг иранской ядерной программы с весьма вероятными губительными последствиями для и без того напряжённой обстановки на Ближнем Востоке.

https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1909912/ – цинк

Истечение данных санкций открывает для РФ дополнительные возможности по закупке ракет в Иране, а для Ирана, возможность покупки ракетных технологий в России.

Есть что обсуждать.

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