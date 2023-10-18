Мнение: Письмо: “Прочитал много всяких книг”

Давайте вот такое письмо еще разберем, где автор пытается отрефлексировать побуждения, стоящие в основе его бага Училки и бага Штурмана.

Нам это будет интересно больше всего вот с какой стороны.

Многим читателям блога сложно понять, почему переоценка своей значимости приводит к сливам, а не к косякам, почему Училка и Штурман ведут к сливам, а не к косякам. Косяки там тоже могут быть, но не по причине Штурмана и Училки, а по причине переоценки своих вложений и недооценки чужих вложений. И хотя переоценка своей значимости и своих вложений в чем-то пересекаются, для нас с вами очень важно научиться это разделять. В ближайшее время я покажу, почему это так важно.

А пока просто посмотрим и попробуем сформулировать, почему от переоценки своей значимости именно сливы, а не косяки.

airellerougem

Здравствуйте Эволюция!

Начал писать этот текст просто для себя чтобы постараться увидеть, где могу лучше себя вести, где-то в середине подумал что может быть это покажется вам интересным для разбора.

хочу попробовать описать свою проблему – приведу пример. Я прочитал много всяких книг и считаю что разбираюсь лучше( в вопросе, скажем, геополитики) тех, с кем приходится об этом иногда говорить.

(Автор переоценивает свою ОЗ, как мы видим, а именно компетентность, осведомленность. Получается, что он либо выбирает себе всегда некомпетентных для обсуждения политики, либо считает всех менее компетентными, чем он сам. Но сама по себе переоценка ОЗ может вести как переоценке вложений – косякам, так и к переоценке СЗ – субъективной значимости – к сливам)

И разговоры эти как правило не несут ничего или почти ничего хорошего никому из участников. Мне кажется что оппонент необоснованно уверен в своей точке зрения, которую я хорошо понимаю и уверен что он неправ. Появляется иллюзия что я смогу объяснить, переубедить и что это хорошая и правильная задача. По опыту понимаем что так не работает. Можно назвать несколько причин, лежащих в разных плоскостях.

Первая – недостаточный авторитет в этих вопросах, как минимум, по сравнению с ЛОМами, на взглядах которых зиждятся взгляды и оппонента.

(Недостаточный авторитет – это как раз недостаток СЗ, субъективной значимости. Автор вроде бы догадывается о своей низкой значимости для тех, кого пытается переубедить и переделать изнутри, но это его не останавливает. Он хочет вырастить эту значимость в процессе дискуссии. То есть у автора корона Победителя, которая в отличие от короны Сокровища допускает, что значимость не велика, но уверена в ее быстром росте и победе)

Вторая – я веду такой диалог нарочито сверху, чем не могу не вызвать неприязни и отторжения любых своих позиций и взглядов. Тут сложный конфликт. Мне кажется что по другому себя вести будет как бы “нечестно”, ведь я действительно не имею ни капли уважения к их, хорошо понятным мне, полученным по понятным технологиям, взглядам. (если вкратце, я о том что выбрать какую либо позицию из предложенных в инфополе и добросовестно разобраться что к чему и почему – это разные вещи). Кажется как будто проявляя уважение к такой точке зрения будешь лицемерить, что не хочется.

(Второй причиной конфликтов автор называет свои верхние баги, Училку и Штурмана. Он думает, что эти баги появляются из-за недостаточного уважения к точке зрения человека. Хотя в основе верхнего бага всегда стоит неуважение к человеку как к субъекту, то есть к праву человека иметь другую точку зрения, свою собственную, пусть даже ошибочную. Уважение к человеку – это не уважение к его точке зрения, а уважение к его независимости. Автор же момент слияния упускает из виду и не видит, что считает другого человека своей частью, на которую может и обязан влиять)

Добавлю позицию, которая кажется мне логичной, но менее правильной. Поспорю сам с собой. Нужно уважать человека с которым говоришь и соответственно его точку зрения, “не залезая в голову”. Как минимум потому, что иначе “нормального разговора” получиться и не может. Или же просто избегать таких разговоров. Тут можно возразить насчет того что такое уважение. Изображать его это уже неуважение.

(Из-за слияния автор даже не рассматривает вариант невмешательства. Он думает, что его точка зрения необходима другому, поэтому стремится выражать ее максимально честно и доходчиво)

Стоит оговориться что речь идёт о разговорах в кругу старых приятелей, знакомых по 20+ лет в небольшом кругу, если не вдвоём, то втроём-впятером. Также можно сказать что не хватает уравновешенности и спокойствия в этих беседах, но я вижу это следствием предыдущих рассуждений.

(Уравновешенности и спокойствия не хватает из-за нарастающего слива. Именно так “едят тролли”, как догадались еще в начале эры интернета. Они немного провоцируют, а дальше человек начинает сливаться и постепенно позориться, говорить о себе лишнее, смешить толпу. Потом он может и сам недоумевать, зачем он вел себя как клоун. Из-за слива, друзья. Слив заставляет “себя терять”, то есть терять контроль над собой, после чего вести себя саморазрушительно)

Глянем на это опять же сверху. Я, говоря с человеком, получается пытаюсь конкурировать с целым рядом известных ЛОМов, с нескрываемой иронией выражаю неуверенность в праве оппонента иметь по некоторым вопросам “свою точку зрения”, что бы не скрывалось за этими словами.

(Здесь видно, как корона не только вызывает, но и увеличивает слив в процессе. Автору кажется, что он ироничен, он не видит, что жалок, поэтому не останавливается в споре)

Где-то здесь круг рефлексии замыкается. Разговоры эти, как правило не по моей инициативе, возникают вновь и вновь. Во время них я зачастую чувствую как у меня на лице написана надменность, понимаю что это не способствует принятию моей позиции, но такой цели и нет, потому что цель – честно вести диалог.

(Надменность – из-за слива. Автор догадывается, что поддается на провокацию и сливается, пытается навязать точку зрения, которая не нужна, настоять на авторитете, которого нет, поэтому он старается делать это важно, надменно, для компенсации слива. Но посмотрите, одновременно он и переживает из-за своей надменности, то есть ему кажется, что он должен говорить теплей и проявлять больше участия. То есть ему хочется компенсировать верхний слив нижним, как обычно и бывает)

В целом, с основным оппонентом в таких разговорах нам удалось прийти к корню нашего непонимания друг друга, я считаю что истина одна, а он – что у каждого она своя. На этом можно было бы и прекратить подобные беседы, но так или иначе они всё еще случаются.

(Оппонент, по крайней мере, попытался разделить границы. Он дал понять, что каждый человек имеет свою картину мира и другой не может доминировать над его точкой зрения. А автор в своем слиянии уверен, что у них с оппонентом должна быть одна картина, и конечно его, автора. Кто расскажет, каким образом происходит слив? То есть что именно сливает и теряет каждый раз автор, как он это сливает, куда это все сливается и к чему ведет)