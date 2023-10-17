Центробанк введёт в обращение 300-рублёвую купюру, посвящённую КВН

Банк России расширил количество номиналов купюр до десяти – к уже имеющимся добавится 300-рублёвая банкнота.

В отличие от других купюр, на ней будут изображены не достопримечательности российских городов, а президент Международного союза КВН Александр Масляков и одна из игр клуба. Масляков-старший порадует обладателей банкноты на аверсе, на реверсе – легендарная команда КВН «Уральские пельмени».

– В первой редакции трёхсотрублёвки место на тыльной стороне должна была занять сочинская команда «Утомлённые солнцем», но признание иностранным агентом одного из её лидеров – Александра Реввы внесло коррективы, – рассказал дизайнер Артемий Лебедев. – Затем была попытка изобразить на деньгах сборную Пятигорска, но в её состав входил другой иноагент – Семён Слепаков и только «Уральские пельмени» оказались идейно правильными патриотами.

Лебедев добавил, что предлагал на аверс несколько кандидатур, среди которых генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман, но оба «отказались из-за скромности».

В обращение новая купюра поступит с 24 октября, с 1 декабря ей можно будет платить в терминалах.

—