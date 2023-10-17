 

“Это не жизнь”: Анфиса Чехова откровенно о зависимости

17.10.2023, 15:15, Разное
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Артистка получила популярность после того, как стала ведущей на телевидение. Она заслужила любовь зрителя благодаря своей искренности и профессионализму. Анфиса Чехова всегда находит выход из любой ситуации и хорошо держится в кадре.

Популярная актриса любит общаться со своей аудиторией. Она активно ведет социальные сети, делится своими мыслями и публикует различные фотокарточки. На днях популярная ведущая в своем микроблоге подняла серьезную проблему, которой посвятила цикл видеозаписей с рассуждениями.

Анфиса Чехова откровенно поговорила со своими подписчиками о любовной зависимости. По мнению артистки, это психологическое состояние, при котором человек становится эмоционально и психологически зависимым от своего партнера или отношений. Звезда убеждена, что когда женщина становится зависима от любви, то она начинает терять себя.

“В зависимости нам плохо, когда нет объекта нашей любви, и когда мы с ним нам тоже плохо, потому что нет нас…А какая это жизнь? Это не жизнь, это зависимость”, – поделилась Анфиса Чехова.

Многие поклонники поблагодарили телеведущую за то, что она открыла им глаза на проблему. Они отметили, что раньше не задумывались о том, что являются зависимыми от своих партнеров. Однако мысли Анфисы Чеховой помогли им признать то, что они не замечали в себе.

Ранее “Дни.ру” писали, что Анфиса Чехова откровенно поговорила о пластических операциях.


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