 

«Прошу удалить произведения иноагента Акунина из моей головы» – в России прошла первая операция по добровольной очистке памяти

17.10.2023, 13:33, Разное
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Специалисты Федерального центра мозга и нейротехнологий впервые в мировой истории успешно удалили часть воспоминаний пациента хирургическим путём.

Летом в научное учреждение обратился 40-летний москвич, которые попросил «стереть из головы» произведения иностранного агента Бориса Акунина (Чхартишвили). С начала 2023 года мужчина неоднократно обращался к психологам, гипнотизёрам и другим специалистам, однако так и не сумел избавиться от неприятных воспоминаний о творчестве бежавшего из России писателя.

– Мы провели точечную лоботомию с помощью гамма-ножа, удалив именно те участки, на которых записаны сведения так напрягающие пациента. Операция прошла успешно, мужчина уже пришёл в себя и ничего не помнит об Акунине, – рассказал главный врач Центра Игорь Макаров.

По инициативе депутатов Государственной думы, в ближайшее время «точечная лоботомия» будет включена в программу обязательного медицинского страхования. Это позволит всем гражданам России бесплатно стирать нежелательные воспоминания.

– Считаю этот почин наших медиков абсолютно правильным. Ведь многие помнят творчество лиц, показавших своё истинное лицо. Теперь россияне смогут очистить своё сознание и не вспоминать о былых заслугах этих бандитов, – высказался депутат Андрей Гурулёв.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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