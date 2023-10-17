 

Злой рок: почему бывшие Волочковой попадают в тюрьму?

17.10.2023, 12:55, Разное
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Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова никогда не скрывала своей тяги к мужчинам. Она без стеснения рассказывает о своих личных отношениях – как бывших, так и настоящих. Поклонники балерины уже сбились со счета ее женихов. Однако при большом количестве внимания мужчин звезда шпагатов по-прежнему не замужем. Внимательные поклонники заметили, что сборы замуж у Анастасии ничем дельным не заканчиваются, а ее бывшие часто попадают в тюрьму. Может быть, это злой рок?

Так, например, ее ухажера Дмитрия Дюрана, с которым дива Большого театра встречалась с 2022 года, недавно арестовали. Его отправили в СИЗО по подозрению в крупном мошенничестве в размере 100 миллионов рублей.

В мае арестовали другого бывшего возлюбленного балерины – Сергея Кузнецова. Банщик Кузнецов, по неподтвержденным данным, имел судимость за кражу. Хотя эту информацию он отрицает.

Также в эфире «Новые русские сенсации» на НТВ Анастасия Волочкова откровенно призналась, что состояла в отношениях и со своим личным водителем Александром Скиртачом. И эта связь снова принесла ей разочарование. Как оказалось, Скиртач украл у Волочковой крупную сумму денег. За это ему по решению суда дали три года условно. Плюс ко всему, по словам Волочковой, отец ее дочери Ариадны Игорь Вдовин, занял у нее $3 млн и не вернул.

А на днях выяснилось, что у Волочковой появился новый избранник. «У меня есть любимый человек, которого я действительно поистине люблю”, заявляет звезда. Личность возлюбленного Волочкова не уточняет. Единственное, что она поведала, что знакома с ним уже девять лет, и он моложе нее, как сообщает Пятый канал.

Минует ли “злой рок” нового бойфренда Анастасии Волочковой, покажет время.


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