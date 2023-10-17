Новый способ выбора режима голосовых и видеосообщений появился в WhatsApp для iPhone

Разработчики WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta) внесли значительные изменения в способ отправки голосовых и видеосообщений в своем мессенджере, в бета-версии для iPhone под номером 23.21.1.71. Отчет об этом представил портал WABetaInfo.

Изменения коснулись дизайна чата и позволят пользователям легче выбирать между голосовыми и видеосообщениями. Ранее, чтобы переключиться между двумя типами сообщений, пользователи должны были касаться значка микрофона или видеокамеры. Теперь, при нажатии на этот значок, появляется всплывающее меню, предоставляющее выбор между режимами аудио и видеосообщений.

Эти изменения призваны помочь пользователям, которые случайно отправляли видеосообщение, вместо голосового, из-за невнимательности. Чтобы начать запись сообщения в выбранном режиме, необходимо будет удерживать соответствующий значок.

На данный момент новое меню для переключения между режимами доступно лишь некоторым бета-тестировщикам, установившим актуальную бета-версию WhatsApp для iOS через TestFlight. Пока неясно, когда эти изменения станут доступны для остальных пользователей.