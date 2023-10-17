Мнение путиниста: Критическая ошибка Запада, или почему Россия победит

Говорил вчера с товарищем, который увлекается всякими техническими новостями — услышал новое доказательство существования Бога.

Астрономы утверждают, что мы довольно много всего видим в окружающем нас космосе, однако ничего похожего на инопланетян не наблюдаем. Возможно, мы одни во Вселенной — или, во всяком случае, одни в нашей галактике. Раньше думали, что, может, планеты редко формируются, в этом проблема, но нет — за последние 10 лет планет у других звёзд наоткрывали больше 5000, а всего в нашей галактике триллион планет, и значительная их часть старше нашей Земли.

С другой стороны, последние разработки в области нейросетей показывают, что разум — это всего лишь вопрос количества. Когда мозг становится достаточно большим, появляется сознание. Переход от обезьяны к человеку не какое-то уникальное явление, а закономерность. Чтобы взять в лапы каменный топор и пойти разжигать костёр, животному нужно просто немного времени и подходящая мотивация, чтобы увеличить мозг. Таким образом, если завтра люди вымрут, то через сколько-то миллионов лет разумными станут крысы, тараканы, тунцы или кто там выживет после ядерной войны.

Если сложить два тезиса, получится нечто странное: если уж люди вообще существует, то наша галактика должна кишеть и другими цивилизациями. Но нет. Судя по всему, мы или первые, или единственные.

Из этого следует, что человечество было создано Богом, причём в единственном экземпляре. Остальная Вселенная, вероятно, предназначена нам для заселения, а может, и вообще является декорацией.

Практических выводов из этого можно сделать четыре.

1. Россия защищает традиционные ценности, а традиционные ценности защищают нас.

2. Запад с его радужной идеологией рискует гораздо сильнее, чем представляется тамошним заблудшим срамобесам.

3. Господь не допустит ядерной войны. Во всяком случае, большой ядерной войны.

4. Но если всё же допустит, то нам бояться нечего. Как верно заметил Владимир Путин, наши враги просто сгинут в ядерном пламени, а русские попадут в Рай.