Допускал не раз – Костомаров публично раскрыл свою главную ошибку

За последние месяцы олимпийский чемпион Роман Костомаров стал настоящим примером стойкости, мужества и целеустремленности для многих людей нашей страны. К сожалению, этому сопутствовали по-настоящему тяжелые обстоятельства. Ни для кого не секрет, что с начала этого года спортсмен вел борьбу за свою жизнь. Самое страшное осталось позади, но Роман Костомаров, очевидно, уже никогда не будет прежним после всего пережитого.

Сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, многие начинают переосмысливать свою жизнь и прошлые поступки. Вероятно, подобное произошло и со знаменитым фигуристом. Спустя месяцы, проведенные в больнице, он смог вернуться домой к семье и своей привычной жизни. Однако его взгляды и отношение к некоторым вещам сильно изменилось.

Накануне, как сообщает Пятый канал, Роман Костомаров принял участие в мотивационном мероприятии в столице. Отвечая на вопросы журналистов, спортсмен публично раскрыл свою главную ошибку. По признанию фигуриста, он не раз допускал ее раньше, когда жил спокойной и размеренной жизнью. Олимпийский чемпион был уверен, что так будет всегда. А теперь, после всего случившегося с ним, он старается не допускать подобную оплошность.

“Сейчас далеко загадывать я не буду. Я уже раньше делал это”, – поделился Роман Костомаров.

Впрочем, строить планы на ближайшее будущее спортсмен себе не запрещает. В рамках мероприятия фигурист поделился, что с большим удовольствием пробует что-то новое. Однако сегодня он видит себя в качестве спикера-мотиватора, который помогает людям поверить в свои силы.

“Всегда важно знать, что хоть ты и лишен конечностей, но не нужно прекращать идти

“, – объяснил олимпийский чемпион.

Ранее, как писали “Дни.ру”,

перенесший ампутацию конечностей Роман Костомаров впервые сел за руль.