“Бедное мышление”: Боня жестко ответила назвавшим ее содержанкой россиянам

Бывшая звезда “Дома-2” Виктория Боня нынче проживает в Монако. Любительница косметологических процедур не скрывает, сколько тратит на собственные желания и прихоти в месяц. Причем, по ее словам, эти желания растут, как грибы после дождя: если в июне звезда потратила более шести миллионов рублей, в июле – около девяти миллионов, то в августе цена ее запросов возросла до 16 миллионов рублей. И это, как признается телеведущая, расходы только с российской карты.

Откуда же у звезды экранов такие доходы? Не иначе, как есть финансовые “помощники”, – предположили пользователи сети. Но Боня жестко ответила назвавшим ее содержанкой россиянам. На предположения о возможных покровителях телеведущая заявила, что не виновата в чужих “немощах”. Мол, не можете зарабатывать так много, чего выступать. Это все “бедное мышление”, – заявила жительница Монако.

Виктория Боня утверждает, что некоторые просто не в силах признать, что такая хрупкая девушка может зарабатывать приличные суммы. И у нее нет ни одной причины, чтобы находиться на содержании.

Скорее всего, Виктория Боня знает еще какой-то особенный “секрет” притяжения больших финансовых потоков. И дело не только в “богатом мышлении” уроженки города Краснокаменска Читинской области. Иначе, как можно объяснить тот факт, что загорая в Монако, она получает миллионы рублей через российские платежные системы.