Мнение: Черногория приютила дезертира из ФСБ

Еще в мае 2022 года 235-м гарнизонном военном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела о дезертирстве полковника ФСБ Дмитрия Сенина. Процесс шел заочно. На момент начала рассмотрения уголовного дела еще не было сведений о том, где скрывается полковник-дезертир.

О подробностях побега Дмитрия Сенина и начале судебного процесса рассказывал в программе «Побег из ФСБ», которая вышла 30 мая 2022 года.

4 сентября 2022 года Сенина задержали в Черногории и отправила в тюремную камеру.

Осенью 2022 года стало известно, что Дмитрий Сенин запросил в Черногории политическое убежище.

9 января 2023 года я задал вопрос: «Приютит ли Черногория полковника ФСБ?»:

Выяснилось, что приютила. Черногория освободила полковника-дезертира из тюрьмы и предоставила политическое убежище. Потому что у полковника ФСБ Дмитрия Сенина нашлись украинские родственники, а сам он – пацифист. Но долгие годы тщательно скрывал свои убеждения.

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