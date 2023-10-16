 

Acer анонсировала 3D-монитор, для которого не нужны специальные очки

16.10.2023, 12:30, Разное
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Acer представила инновационный 3D-монитор, который не требует специальных очков. Устройство под названием SpatialLabs View Pro 27 обладает способностью создавать трехмерные изображения и пространственный звук.

Этот 27-дюймовый монитор с разрешением 4K и частотой 160 Гц, яркостью 400 нит и контрастностью 1000:1 имеет встроенную систему камер. Она анализирует положение головы и глаз пользователя, а затем мгновенно корректирует изображение под углом его зрения. Это создает параллакс-эффект, при котором объекты на экране кажутся объемными и выступают за плоскость экрана. По желанию, пользователь может переключить монитор в обычный 2D-режим.

Кроме того, этот монитор поддерживает пространственный 3D-звук, который также зависит от положения головы пользователя. Встроенные стереодинамики мощностью 2,5 Вт направляют звуковые волны точно в место, где находится слушатель. Все это возможно благодаря искусственному интеллекту. Не менее важно, что SpatialLabs View Pro 27 – единственный монитор на рынке, позволяющий наслаждаться пространственным аудио без использования наушников.

Монитор также предлагает ряд дополнительных преимуществ, включая антибликовое покрытие экрана, съемный козырек для защиты от света, возможность крепления к стене и регулировку высоты и наклона подставки.

SpatialLabs View Pro 27 появится в продаже в начале 2024 года, цена устройства пока не разглашается.


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