 

Медведев: из-за ошибки Хрущёва РВСН уже 60 лет вынуждены ежечасно переносить ядерный удар по США

16.10.2023, 11:33, Разное
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал сенсационный пост, в котором рассказал о предотвращении советскими физиками-ядерщиками запуска ядерных ракет по ключевым объектам на территории США.

В 1963 году советские учёные показали Никите Хрущёву способ удалённой активации запуска советских ракет с термоядерными боеголовками по территории США с помощью специальной программы, разработанной на базе советского электролампового МЭСМ. Однако тестирование пошло не по плану: глава государства начал нажимать на все светящиеся кнопки по очереди, а офицерам, пытавшимся его остановить, говорил: «Поди прочь». В итоге он активировал обратный отсчёт до удара по Соединенным Штатам Америки.

Процесс оказался необратимым: единственное, что удалось сделать, так это перенести запуски ракет на один час с помощью ввода секретной комбинации чисел. Российским учёным по сегодняшний день не удалось придумать способ, как максимально безопасно деактивировать этот процесс, поэтому США ещё существуют только благодаря слаженной работе «команды предотвращения инцидента-1963» – её сотрудники каждый час откладывают судный день ещё на 60 минут.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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