Покупатель Google Pixel 8 Pro достал из коробки смартфон со сломанным экраном

На форуме Reddit пользователь под ником Secret-Put-3478 поделился своим опытом покупки флагманского смартфона Google Pixel 8 Pro с разбитым экраном, который ранее эксперты DxOMark признали лучшим среди всех смартфонов.

Сразу после включения устройства, Secret-Put-3478 заметил на экране зеленую полоску. Это произошло всего через час после покупки, и он все еще находился в магазине. Благодаря этому обстоятельству он смог вернуть смартфон в магазин.

К счастью, продавец обнаружил проблему и заменил сломанный смартфон на аналогичную модель Google Pixel 8 Pro с исправным экраном. Pixel 8 Pro является флагманским смартфоном от Google, его цена начинается от $1,000 в базовой комплектации. DxOMark признали дисплей устройства одним из лучших на рынке, присвоив ему 154 балла.