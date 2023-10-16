 

Покупатель Google Pixel 8 Pro достал из коробки смартфон со сломанным экраном

16.10.2023, 11:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На форуме Reddit пользователь под ником Secret-Put-3478 поделился своим опытом покупки флагманского смартфона Google Pixel 8 Pro с разбитым экраном, который ранее эксперты DxOMark признали лучшим среди всех смартфонов.

Сразу после включения устройства, Secret-Put-3478 заметил на экране зеленую полоску. Это произошло всего через час после покупки, и он все еще находился в магазине. Благодаря этому обстоятельству он смог вернуть смартфон в магазин.

К счастью, продавец обнаружил проблему и заменил сломанный смартфон на аналогичную модель Google Pixel 8 Pro с исправным экраном. Pixel 8 Pro является флагманским смартфоном от Google, его цена начинается от $1,000 в базовой комплектации. DxOMark признали дисплей устройства одним из лучших на рынке, присвоив ему 154 балла.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Минусанули

17.10 / Тюменские ученые открыли синтез уникального соединения для связи 6G

17.10 / Мнение: Вред от Анны Политковской

17.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Тик-ток победителя

17.10 / Любители говядины на 44% чаще болеют диабетом

16.10 / Рупор кремлевской пропаганды: В лесах под Кременной

16.10 / Скандалы: «Карабкаются по стене беспокойства»

16.10 / Археологи расшифровали 3500-летние анатолийские хеттские иероглифы

16.10 / Рупор кремлевской пропаганды: С задержкой в 2 года

16.10 / Скандалы: Лидеры ХАМАС купаются в роскоши, пока палестинский народ живет в нищете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика