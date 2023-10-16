 

Отец впервые рассказал о роли денег Пугачевой в становлении SHAMANа

16.10.2023, 9:05, Разное
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Звезда Ярослава Дронова зажглась в 2013 году, когда он занял 3-е место в телешоу талантов “Фактор А” и получил приз – “Золотую звезду” Аллы Пугачевой. Она представляет собой золотой кулон 3,5 на 2 см, напоминающий букву “А”, выполненный в форме звезды. Дизайн был разработан самой певицей.

“Я, кстати, с тех пор эту награду, больше так и не надел, она хранится в серванте у бабушки и дедушки в моем родном Новомосковске”, – признался 31-летний Smaman.

“Ты придешь и получишь то, что заслужил”, – так сказала ему Пугачева на “Факторе “А”, – вспомнил отец артиста Юрий Дронов в эксклюзивом интервью “Дни.ру”. – Обычно она вручала одну звезду, а в тот раз дала две – Ярославу Дронову и Юлии Самойловой (заняла 2-е место – Прим. ред.), хотя Юля была, что называется, “мимо кассы”.

Юрий Дронов, сообщил, что к тому кулона полагалась и серьезная финансовая премия (от 10 до 50 тыс долларов из личных средств Пугачевой – Прим. ред.): “На эти деньги Ярослав проплатил учебу (окончил факультет эстрадно-джазового пения академии музыки имени Гнесиных – Прим. ред.). Без этой “Звезды Аллы” все могло бы быть иначе”.

А кто сегодня, по мнению отца Ярослава Дронова, круче – Shaman или Пугачева? “Пугачева уже давно все сделала – ей доказывать уже ничего никому не надо, –считает Юрий Дронов. – А Ярослав только в начале пути. Он же всего полтора года как на большой сцене. И я всегда говорю ему, как важно не останавливаться, не прекращать писать песни, иначе все закончится”.


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