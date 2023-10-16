 

Мнение: Притормози, притормози!

16.10.2023, 9:35, Разное
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Читаю на телеграме: “С сегодняшнего дня Яндекс Такси подняли цены на все тарифы в Москве: «Комфорт» теперь дороже на 10%, а «эконом» на 19%”.

И буквально еще через пару сообщений: “С 15 октября проезд в электричках Подмосковья подорожает примерно на 10%. Изменения цен коснутся как разовых билетов, так и абонементов во всех категориях пригородных поездов”.

Густо пошло! Меня позабавило то, что буквально на прошлой неделе таксист вез меня на радио Маяк (за счет приглашающего), и я его допрашивал – почему так сильно в последнее время (на мой взгляд – почти вдвое) подорожало такси, а он вяло отбрехивался. И вот нате – оказывается, мы с ним говорили, когда вправду повышения как бы никакого и не было! Оно будет только с сегодняшнего дня, с понедельника!

Вообще – впечатляет, особенно “эконом” в такси. “Комфорт” и так был будь здоров, а “эконом” сразу на 20% – круто. Главное – сам рывок. Похоже, братаны понемногу перестают уже стесняться. Что ж, при галопирующей инфляции я уже пожил в начале 90-х, придется повторить.

Источник: Размышления вольного социолога


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