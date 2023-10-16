 

В России начнут выпускать предметы личной гигиены с портретами иностранных агентов

16.10.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На Краснокамском целлюлозно-бумажном комбинате состоялось презентация линейки предметов личной гигиены, изготовленных на базе советских технологий.

Как рассказал главный технолог предприятия Всеволод Страхов, команда высококвалифицированных специалистов потратила несколько лет на разработку «импортозамещающих» изделий, а также не преминула возможностью высказать «твёрдую патриотическую позицию», поместив на ряд изделий портреты лиц, деятельность которых прзинана в России нежелательной или инспирированной иностранным влиянием.

– Наши изделия во многом превосходят западные изделия, в том числе знаменитый «Памперс». Теперь наши граждане с первых месяцев жизни и до своих последних дней будут пользоваться отечественной продукцией личной гигиены, что благотворно скажется на их здоровье, – сообщил Страхов.

До конца года планируется выпустить первые партии гигиенических изделий, в том числе бумаги, салфеток, бумажных полотенец и подгузников, в том числе несколько лимитированных коллекций.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / Мнение: Притормози, притормози!

16.10 / «Лаборатория Касперского»: доля опасных уязвимостей в ПО с открытым кодом выросла на 8%

16.10 / “В Россию не вернется” – друг сообщил о решении живущей под обстрелами Пугачевой

16.10 / Первый выход Петрова с женой в свет с треском провалился

16.10 / Мнение: Борьба за право не рожать

16.10 / Мнение: Глютен и лактоза в России не страшны!

16.10 / Новый тест,позволяющий определить биологический возраст по состоянию здоровья

16.10 / Инфобизнес: как отличить надежных экспертов от мошенников

16.10 / Мнение: О третьем «Майдане»… Ну что, начинается?

16.10 / Около 40 процентов суши Земли испытывают дефицит питьевой воды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика