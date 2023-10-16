В России начнут выпускать предметы личной гигиены с портретами иностранных агентов

На Краснокамском целлюлозно-бумажном комбинате состоялось презентация линейки предметов личной гигиены, изготовленных на базе советских технологий.

Как рассказал главный технолог предприятия Всеволод Страхов, команда высококвалифицированных специалистов потратила несколько лет на разработку «импортозамещающих» изделий, а также не преминула возможностью высказать «твёрдую патриотическую позицию», поместив на ряд изделий портреты лиц, деятельность которых прзинана в России нежелательной или инспирированной иностранным влиянием.

– Наши изделия во многом превосходят западные изделия, в том числе знаменитый «Памперс». Теперь наши граждане с первых месяцев жизни и до своих последних дней будут пользоваться отечественной продукцией личной гигиены, что благотворно скажется на их здоровье, – сообщил Страхов.

До конца года планируется выпустить первые партии гигиенических изделий, в том числе бумаги, салфеток, бумажных полотенец и подгузников, в том числе несколько лимитированных коллекций.

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