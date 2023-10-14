Мнение: О самом эпичном… Израиль — СВОрачивается?

Это — вот прям эпично получилось. Разразиться на весь мир страшными угрозами — перетряхнуть всю Газу, поменять ситуацию нам на 180 градусов, не оставить камня на камне от ХАМАС. Мобилизовать 300 тыс. чел., прогнать через всю страну кучу танков и прочей военной техники, объявить блокаду. Разбомбить сотни зданий и убить пару тысяч человек «Железным мечом» (первой фазой). Поставить всех на уши, вплоть до ООН.

И на самом интересном месте…

…начать «киксовать».

Армия обороны Израиля оценит ситуацию с эвакуацией мирных жителей и начнёт крупные боевые действия… когда это будет допустимо. Такое заявление сделал представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус. «Нам нужно посмотреть, сколько мирных жителей осталось в этом районе. И понять, скольким из них ХАМАС помешал эвакуироваться, — сказал военный. — И как только мы увидим, что ситуация допустима для крупных боевых действий, тогда они начнутся».

То есть — никогда?

Накануне ЦАХАЛ призвала жителей покинуть Газу из соображений безопасности. Военные обвинили ХАМАС в том, что группировка использует мирных граждан в качестве живого щита. Однако сразу же возникли проблемы. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Минобороны Израиля и армия уведомили всемирную организацию о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев из Газы на юг в течение 24 часов. В ООН сочли невозможным переселение такого количества людей «без разрушительных гуманитарных последствий». Там обвинили Израиль в нарушении правил ведения войны. В свою очередь ХАМАС призвала палестинцев не покидать свои дома. А многие жители сектора ГАЗА в условиях отсутствия электричества и ударов возмездия израильской армии вовсе не узнали, что им нужно эвакуироваться. По сути, большинство населения осталось на своих местах.

Что превратило бы наземную операцию в гуманитарную катастрофу — в дополнение к военной. Ибо штурмовать 2-миллионный, по сути, город — ещё та задачка. В ЦАХАЛ это поняли. Может, и к лучшему: похорон будет меньше

Так что всё будет «как обычно» — постреляют, погрозятся и разойдутся?

До новых атак ХАМАС?

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