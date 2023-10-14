 

Роскачество: перезагрузка не всегда решает проблему зависания смартфона

14.10.2023, 17:15, Разное
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Иногда для устранения проблемы с зависанием смартфона необходимо не только перезагрузить устройство, но также провести ручное выключение и включение, отмечает Роскачество, ссылаясь на экспертов. По данным организации, перезагрузка воздействует исключительно на программное обеспечение смартфона, в то время как выключение и последующее включение “сбрасывают” состояние как программной, так и аппаратной части устройства.

При выключении смартфона полностью прекращается подача питания, что позволяет устройству при включении перезапустить все аппаратные и программные компоненты. В случае перезагрузки внутренняя память остается активной. В связи с этим, для устранения багов, выключение и последующее включение могут быть более эффективным способом.

В Роскачестве подчеркивают, что перезагрузка способна решить проблемы, связанные с программным обеспечением, и в некоторых случаях дать положительные результаты. Тем не менее, она не предоставляет возможности провести диагностику и, возможно, не решит “хронических болезней” смартфона.

Тем не менее, выключение имеет несколько неочевидных недостатков. Например, данная процедура требует больше энергии, чем перезагрузка, и, кроме того, последняя, как правило, происходит быстрее.


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