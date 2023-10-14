 

Сорвавшийся на грубую брань Топалов сделал громкое заявление

14.10.2023, 16:55, Разное
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Влад Топалов всегда отнесся серьезно к собственной репутации и отношениям с поклонниками. Бывший участник дуэта “Smash!” критически отозвался о действиях аферистов.

В заявлении певца, которое он обнародовал в соцсетях, прослеживается явное негодование и разочарование по поводу потенциального ущерба, который мошенники могли нанести его фанатам. Он подчеркнул, что подобные манипуляции со стороны интернет-аферистов наносят урон доверию, которое певец старается построить с аудиторией.

Влад Топалов призвал своих поклонников не поддаваться на такие схемы и не верить любым утверждениям, связанным с продажей криптовалюты, особенно если они используют его имя. Певец подчеркнул, что он сам никогда не привлекал своих поклонников к подобным делам и не имеет никаких связей с финансовыми операциями в этой сфере.

Супруг Регины Тодоренко, будучи общественной фигурой, решил воспользоваться этой ситуацией, чтобы привлечь внимание к проблеме интернет-мошенничества. Именно общественные личности, взаимодействуя с масс-медиа и своими поклонниками, способны привлечь внимание к этим проблемам и содействовать созданию безопасного Интернета.

Позже Влад Топалов вышел на связь с поклонниками еще раз. Артист извинился за сниженную лексику, которую он на эмоциях использовал, говоря о недобросовестных людях.


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