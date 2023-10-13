 

Мнение: О другой правде про Израиль и арабов… Цифры — шок?

13.10.2023, 7:35, Разное
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Это просто #статистика, собранная за почти век противостояния евреев и арабов на небольшом клочке суши. И она — ужасна.

С другой стороны, язык цифр — лучший, потому что честный.

Смотрите, сравнивайте.

Говорят, арабо-израильскому противостоянию на Ближнем Востоке уже 100 лет, и началось оно как только часть территорий бывшей Османской империи перешла под мандат Британской короны. Крови пролито было много с обеих сторон.

Однако, если до провозглашения государства Израиль 14 мая 1948 года число погибших евреев и арабов можно было соотнести как 1:3, то после — уже 86% убитых приходится на арабское население.

За всё время, прошедшее с момента провозглашения Израиля, но без учёта нынешнего конфликта, который ещё не закончен:
— только один раз количество погибших израильтян было больше, чем арабов (но это «партизанская» война);
— только один раз соотношение числа убитых между арабами и евреями было 2:1 (первая война 1948-49 гг.);
— во всех остальных случаях арабов погибало в разы, а то и на один-два порядка больше.

При этом, по официальной версии, как раз жестокие арабы всё время нападали на мирных израильтян.

Но кто тут агрессор, а кто — жертва?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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