Мнение: Во французской стороне, на чужой планете

“Мне нужно на кого-нибудь молиться”, – пел в свое время Окуджава. Это верно для большинства населения планеты, поэтому кругом масса верующих, просто верующих в разное. Если не брать мусульман, то у нас в Постсовке две особо крупных группы верующих – в “счастливый Запад” и в “благотворный Совок” (православных я не беру, поскольку их как раз ничтожное количество и погоды они не делают). Обе группы, как оно видно по комментам, были существенно уязвлены двумя последними постами – про доставку холодильника в современной Франции и о том, каково было покупать холодильник в бывшем СССР.

Я уточнил кое-какие детали у Марии Колосовой: оказывается, особенно плохо с доставкой на Западе, как ей поведали тамошние знакомые, стало “после ковида”: постоянными локдаунами была серьезно повреждена логистика, и теперь, похоже, магазины “оптимизировали” системы хранения и доставки до того, что изготовление (!) товара начинают на заводе едва ли не в тот момент, когда покупатель вдосталь налюбовался на фотографии и наконец решился раскошелиться – или по интернету, или оказавшись в магазине, уставленном “выставочными экземплярами”. Отсюда и такие конские сроки “доставки”. 2, 3 и 5 месяцев – это потому, что включают не только доставку со склада, но и привоз откуда-нибудь из Китая, и изготовление там же.

Помню, что о чем-то подобном еще весной 2020 года предупреждали всякие нелицензированные конспирологи типа Девола, когда веселье с локдаунами, удаленкой и прочими прибамбасами только начало входить в моду; но вот теперь последствия уже налицо.

Удивляет лишь поистине средневековая злоба обиженных верующих, которые посчитали, что им наплевали прямо в душу. Бедную Марию принялись наперебой обвинять во вранье, работе на путинскую пропаганду, “очернении” светлого французского настоящего – точно так, как другого моего френда, честно рассказавшего собственные детские воспоминания о “талонах на холодильник” через 2, 7 и даже 11 лет (а заплатить надо было сейчас!) – обычные кондовые совки тут же обвинили в очернении светлого советского прошлого, в котором, конечно же, ни с холодильниками, ни с чем бы то ни было никаких “трудностей” вообще не было.

По всей видимости, тут мы имеем дело с важным механизмом, объясняющим, как в “гиперинформационном обществе”, со всеобщим доступом ко Всемирной Сети с миллионом сообщений на любые темы в секунду, люди умудряются по-прежнему ничего толком не знать и не понимать в происходящем. Оказывается, что чем более мощный поток на нас обрушивается – тем яростнее и фанатичнее работают механизмы отрицания на основе дезавуирования. На реакции по таким “спорным” постам работа механизма очень хорошо заметна.

Ведь казалось бы: свидетельство даже не очевидца, а непосредственно УЧАСТНИКА событий – что может быть безусловнее? Человек говорит не с чьих-то слов, не о том, что он прочитал, посмотрел в кино или слышал на остановке – нет, он говорит о том, что он непосредственно САМ пережил. Во все времена – например, в суде – именно показания очевидцев и участников были самыми непреложными доказательствами.

Но нет. В интернете это так не работает. Люди не пропускают неприятную лично им информацию к себе в мозг элементарным способом – через дезавуирование источника. Например, Машу Колосову – уехавшую во Францию сразу после начала войны именно потому, что она не приняла путинский режим и СВО – с легкостью необычайной произвели в путинистки, купленную и т.п. Ну а ее историю не моргнув глазом аттестуют как “полностью выдуманную”. Зачем? А вот чтобы “очернить”. И всё. И думать не надо.

Отрицание реальности – одна из худших психологических защит. По сути она – признак бессилия, отказа от борьбы за существование. “На нас надвигается что-то страшное, но давайте не будем об этом говорить, все равно мы ничего не можем, не хотим и не будем делать, давайте просто сделаем вид, что ничего этого нет”. Очень жалкое и самоубийственное поведение, на мой взгляд.