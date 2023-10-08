 

iPhone 15 Pro Max занял лишь седьмую строчку в рейтинге AnTuTu

08.10.2023, 19:49, Разное
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В сентябре разработчики бенчмарка AnTuTu составили рейтинг производительности для продуктов Apple. Новые iPhone 15 не сумели войти в пятерку лидеров.

На вершине списка оказался iPad Pro 12.9, оснащенный процессором M2, он набрал 2,14 миллиона баллов. За ним следуют iPad Pro 11 с чипом M2 (2,01 миллиона баллов) и iPad Pro 12.9 с чипом Apple M1 (1,79 миллиона баллов). Четвертую и пятую позиции разделили iPad Pro 11 на M1 (1,75 миллиона баллов) и iPad Air M1 (1,68 миллиона баллов) соответственно.

Новый iPhone 15 Pro занял лишь шестую строчку с результатом в 1,52 миллиона баллов. При этом флагманский iPhone 15 Pro Max, получивший 1,5 миллиона баллов, уступил более простой модели и занял седьмую позицию.

Восьмое и девятое места разделили iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, их средний балл составил 1,44 миллиона, при небольшом преимуществе в пользу базовой версии Pro.

Завершает десятку iPhone 15 Plus, снабженный чипом Apple A16 Bionic, который также установлен в прошлогодних моделях iPhone 14 Pro, 14 Pro Max и в новом iPhone 15.

Важно отметить, что благодаря появлению iPhone 15 в сентябрьском рейтинге с пьедестала ушли iPhone 13 Pro, 13 Pro Max и планшет iPad Pro 12.9 с процессором Apple A12X Bionic, представленный еще в 2018 году.


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