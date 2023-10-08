Ученые обнаружили самый древний отпечаток ноги человека возрастом 22 000 лет в Северной Америке

Найденные в Северной и Южной Америке древние следы человека показывают, что условия для жизни в этом регионе Земли были не такими уж и жестокими, как считалось ранее.

То, что ледниковые периоды вроде как-то повлияли на историю человечества, теперь подвергается сомнению, поскольку результаты недавних раскопок, показывают, как местные жители Северной Америки сумели пережить экстремальные погодные условия, которые накатывали на эти края с конца последнего ледникового периода, и в результате выжили.

Археологи обнаружили новые свидетельства того, что местные жители Наска на севере Перу в Перу в течение последних 20000 лет не просто выживали в условиях ледниковых периодов, но и развивались так быстро, что их ДНК успела по своему составу сравниться с ДНК коренных американцев Америки.