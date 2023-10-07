 

Африканские рыбы установили рекорд по скорости образования новых видов

07.10.2023, 15:40, Разное
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Африканские рыбы поставили рекорд по скорости образования новых видов позвоночных. Как рассказала в рамках проходящей в Рио-де-Жанейро конференции PLoS ONE, посвященной обмену научными данными, Анастасия Шпоркина (Anastasia Sporkina) из Мадридского университета Сан-Фернандо (University of Sant Fernando) и ее коллега Висенте Сото (Vicente Soto) выяснили, что у некоторых рыб, обитающих в водах Нигера, Нигерии и Нигебии, новые виды рыб происходят быстрее, чем у их собратьев, живущих в других частях Африки.

Эффект ускоренного размножения новых видов появляется при миграции, сталкивании с другими видами, в том числе эволюционными новшествами, — с одной стороны, и под воздействием естественных факторов среды, таких как температура и соленость, — на другой. Для предсказания скорости процесса выметания нового вида рыб исследователи воспользовались многочисленными данными по рыбам, собранными в этих районах.

На этот раз ничего необычного в них не было: в Африке размножаются три вида рыб, и все они семейства плеопсидовых. Каждая рыбка в среднем откладывает в год 12 икринок, и ни у одной из них не найдено мутаций, которые бы ускоряли этот процесс. Группа исследовала рыбу жабролаза, которая обитает в Средиземном и Атлантическом морях.


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