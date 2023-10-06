 

При приёме в детский сад абитуриенты будут обязаны сдать экзамен о роли России в мировой истории

06.10.2023, 19:33, Разное
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Министр просвещения России Сергей Кравцов подписал приказ о внесении изменений в правила приёма в дошкольные образовательные учреждения.

С 1 сентября 2024 года для зачисления в государственные детские сады будет необходимо не только предоставить медицинскую карту ребёнка, но и сдать устный экзамен о роли России в истории и её месте в современном мире

«Дети сейчас развиты прекрасно, буквально с пелёнок они впитывают новости и отлично понимают, что происходит в стране и за её пределами. Так что новое вступительное испытание позволит оценить когнитивные способности ребёнка и его морально-нравственные качества», – пояснил Кравцов. 

Как подчёркивают в Минпросвете, экзамены будут проходить в «тёплой и дружеское обстановке» – в присутствии родителей, психолога и представителей органов опеки. Ещё не умеющие говорить дети смогут жестами, рисунками или «любым иным доступным способом» выразить своё отношение к отечественной истории и внешнеполитическому курсу России. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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