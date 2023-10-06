 

Ученые обнаружили простое средство для борьбы с высоким уровнем холестерина

06.10.2023, 19:30, Разное
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Ученые выяснили, что входящий в состав куркумы пигмент может быть применен для борьбы с увеличенным холестерином.Ученые Медицинского центра при Университете Северной Каролины выяснили, как куркума может повысить уровень холестерина и справиться с жировыми отложениями.Они также выяснили, имеет ли вкус куркуму, и какие дополнительные эффекты она оказывает на организм.

Исследование показало, что у 27,5% участников (мужчин и женщин в возрасте от 18 до 64 лет) было отмечено повышенное содержание холестерина. Исследователи подтвердили, что высокое содержание холестерина связано с повышенным риском развития ишемической болезни сердца.

Эксперименты с участием людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, и курильщиков показали, что куркумин, входящий во многие виды специй (от гвоздики до корицы), также повышает уровни холестерина и риск инсульта у людей, ведущих сидячий образ жизни.


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