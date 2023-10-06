 

Мнение: О трёх проблемах русских красавиц… Что с ними не так?

06.10.2023, 18:45, Разное
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Говорят, русские женщины — самые красивые. И многие в мире это подтверждают. Тем более, что #Россия за 30 лет свободы вполне успешно наладила «экспорт красоты» за свои пределы. Впрочем, на 100% везёт не всем красоткам. Ибо есть проблемы.

У каждой — внутри.

На них и посмотрим, о них и поговорим.

Да, это очередное пятничное #пробаб. Но вначале занудно напомню, что Россия — многонациональная страна. Более 190 национальностей проживает на её просторах. Русские, татары, чеченцы, башкиры, чуваши, тувинцы, якуты, буряты, аварцы — только выбирай красавицу на свой вкус.

Но… Вот перед вами несколько финалисток общенационального конкурса «Мисс Россия».

Шатенки и блондинки (брюнетки там в явном меньшинстве, поэтому на коллаж не попали). Кто сможет, не сверяясь с оригиналом, определить, где представительницы Башкирии, где — Кабардино-Балкарии, где — Татарстана, где — Забайкалья, где — Поволжья, где — Хакасии, а где — Восточной Сибири с её десятками народностей? То-то и оно, что при всём этом многообразии, российские красавицы en masse «на одно лицо». Стандартизованное, как у кукол Барби. И это первая проблема.

А вот и вторая. В голове. Вопрос: «Что отличает тебя от других девушек?». Ответы:
— «Восемь лет занималась бальными танцами». (Угу, никто больше в России в танцевальные школы и студии в детстве не ходил);
— «Умею добиваться поставленных целей». (Конечно, другие девушки такие неумехи — ни целей поставить, ни достичь…);
— «Стремлюсь к духовному самосовершенствованию». (Да-да, другие-то стремятся к духовной деградации, но #янетакая).
И вроде бы не дети говорят: 20-23-25 лет… В общем, к силиконовой внешности добавляются «пластиковые» мозги.

Ну и третья проблема — как они подают себя на фотосессии. Та вот так, как на заглавном фото, и представляют. Как дорогую игрушку, этакую куколку для миллионера с акцентом на сексапил. Но если девица-красавица с юных лет позиционирует себя как «живой товар», что же удивляться дальнейшим её проблемам?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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