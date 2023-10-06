 

Ковид отличался от других больных типичной пневмонией, выпадением волос и проблемами с памятью

06.10.2023, 18:20, Разное
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Ковид отличился от других ОРВИ выпадением волос и проблемами с памятью. Мы могли бы объяснить подобное состояние несколькими факторами, но не одним.

 Это, кажется, не просто вирусное заболевание, и, учитывая его внезапное начало, его неизбежность… мне трудно представить то, что оно могло бы случиться на протяжении многих лет и оставаться не замеченным.

Также известно, что вирус поражает мозг птиц. Следовательно, потеря волос и памяти – это симптомы вируса.


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