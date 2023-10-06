 

iPhone 13 Mini теперь доступен в России за 52 000 рублей

06.10.2023, 18:08, Разное
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Согласно информации портала Hi-Tech Mail.Ru, стоимость компактного флагмана 2021 года, iPhone 13 Mini, сократилась в РФ до 52 тысяч рублей. Это значительное падение цены, учитывая, что изначально при начале продаж этот смартфон оценивался в РФ на уровне 70 тысяч рублей.

Сегодня крупные ретейлеры предлагают iPhone 13 Mini в среднем за 70-80 тысяч рублей, однако есть магазины, где эту модель можно приобрести по более низкой цене. Например, в сети “Мегафон” версию iPhone 13 Mini на 128 ГБ продается за 52,5 тысячи рублей. При выборе доступны модели в черном и белом цветах корпуса.

За эту цену пользователь получает компактный смартфон с 5,4-дюймовым OLED-дисплеем, частотой обновления 60 Гц и двойной камерой по 12 Мп каждая (основная и ультраширокоугольная). Также внутри установлен производительный 5-нанометровый чип Apple A15 Bionic, который до сих пор успешно справляется с различными задачами.

Покупатели хвалят устройство за его компактные размеры, отличную производительность, качественный дисплей и камеры, а также за наличие пыле- и влагозащиты по стандарту IP68. Важно отметить, что iPhone 13 Mini имеет средний уровень автономности, а из-за отсутствия в РФ поддержки Apple Pay, пользователи не смогут воспользоваться функцией бесконтактной оплаты.

iPhone 13 Mini стал последним представителем в линейке компактных смартфонов Apple, после чего компания сосредоточилась на моделях с большими экранами, включая версию Plus с 6,7-дюймовым дисплеем. Ранее были раскрыты планы Apple по выпуску нескольких моделей iPad одновременно.


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