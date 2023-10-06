Доктор Сергей Бондаренко рассказал о простой технике дыхания, которая «защищает от болезней»

В пожилом возрасте вероятность заболевания возрастает, но смена способа дыхания может помочь поддерживать хорошее здоровье. Врачи рекомендуют переходить с дыхания через рот на дыхание через нос.

Доктор Сергей Бондаренко подчеркивает, что дыхание через нос может значительно улучшить функцию легких, кровеносных сосудов и пространственное восприятие, а также укрепить иммунную систему. Недавние исследования показали, что дыхание через нос имеет прямую связь с улучшением функции мозга. Участники, дышащие через нос, демонстрировали лучшую работу мозга и более точное выполнение задач.

По словам доктора, одной из причин, почему дыхание через нос полезно, заключается в повышении уровня оксида азота. Этот газ расширяет кровеносные сосуды, обеспечивает лучший кровоток, снижает кровяное давление и может повысить иммунные функции организма. Чрезмерное дыхание через рот, напротив, связано с сухостью во рту, кариесом и воспалением десен. Доктор Бондаренко заключает, что осознанный переход к дыханию через нос может сделать чудеса для вашего здоровья и благополучия.

Чтобы поддерживать иммунную систему в стройной форме и укреплять ее способность сопротивляться вирусам, доктор Бондаренко предлагает следующие шаги:

Недостаточный сон может снижать эффективность иммунной системы. Некоторые исследования указывают на то, что недостаток сна нарушает работу Т-клеток и увеличивает воспалительные процессы, что делает организм более уязвимым перед инфекциями.

Фрукты, овощи и цельнозерновые продукты богаты антиоксидантами, способствующими восстановлению клеток и укреплению иммунной системы. Эти продукты также помогают снизить нагрузку на иммунную систему, что способствует ее эффективной работе.