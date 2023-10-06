 

Брежнева официально подтвердила развод с Меладзе

06.10.2023, 11:55, Разное
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Полтора года назад многие популярные артисты российской эстрады покинули родные земли по известной для всех причине. Среди них оказались Вера Брежнева и Константин Меладзе. Как известно, весной 2022 года супруги переехали в Испанию.

Ни для кого не секрет, что пара поженилась восемь лет назад в Италии. Свадьба проходила в кругу самых близких. Известно, что до этого пара продолжительное время встречалась. Их связывают не только романтические, но и рабочие отношения. Бывшая супруга Константина Меладзе неоднократно говорила, что муж изменял ей с Верой Брежневой. Сам композитор такого рода обвинения не подтверждал, но при этом не раз признавался, что считает себя худшим супругом.

В последнее время злые языки шептались о том, что отношения популярных артистов терпят крах. Недавно Константин Меладзе был замечен один на швейцарском курорте, в то время, как его жена проживает в Латвии. Однако сами супруги подтверждения этим слухам не давали.

Сегодня в своем микроблоге Вера Брежнева анонсировал выпуск нового альбома, в котором певица подтвердила развод с Константином Меладзе. Все то, о чем она переживает отражено в новых песнях звезды.

“Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос … все это в моем первом мини-альбоме на украинском “СПАСИБО”, – поделилась певица.

Ранее “Дни.ру” писали, что раскрыто местонахождение пропавшего после разрыва с Верой Брежневой Константина Меладзе.


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