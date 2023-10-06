 

Чиновники из Хакасии 10 лет вместо «майских указов» Путина исполняли «апрельские тезисы» Ленина

06.10.2023, 11:33, Разное
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Следственные органы продолжают проверку чиновников разного уровня в Республике Хакасия.

По итогам мероприятий выяснилось, что государственные служащие, начиная с 2012 года, по указанию высшего руководства КПРФ исполняли не «майские указы» президента РФ Владимира Путина, а «апрельские тезисы» Владимира Ленина – программу действий большевиков по преобразованию буржуазно-демократической революции в социалистическую.

В результате таких действий жители региона не смогли получить часть из положенных им социальных выплат и принять участие в федеральных программах, зарплаты бюджетников индексировались не в объёме, запланированном «майскими указами», что привело к понижению реального уровня доходов граждан.

– Мы чётко шли по всем десяти положениям, ни о каких майских указах мы не слышали. А «апрельские тезисы» Владимира Ильича изучали ещё в советское время в институте, у меня по истории партии пятёрка была, – рассказала секретарь абаканского горисполкома.

Следователи отметили, что, к счастью, по большей части чиновники работали над составлением деклараций и документов, а когда дело переходило в практическую плоскость, у них мало что получалось.

– Попытки объединить все агропредприятия в одно, ровно как и все банки в один, успехом не увенчались – чиновникам было отказано в грубой форме. Единственное, что получилось – установить контроль за общественным производством и распределением продуктов. В итоге жители Хакасии столкнулись с временным дефицитом товаров, но усилиями соседних регионов его удалось преодолеть, – заявил представитель СК.

Все чиновники раскаиваются и усиленно штудируют «майские указы» президента России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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