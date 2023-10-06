Врач-диетолог Мария Мухина: Употребление алкоголя у пожилых людей может вызвать серьезные проблемы с сердцем

Употребление алкоголя у пожилых людей может вызвать серьезные проблемы с сердцем, предупреждает врач-диетолог Мария Мухина. Она подчеркивает, что это вредно для всех, но особенно опасно для пожилых людей.

В беседе с «Москвой 24» врач Мухина объяснила, что алкоголь оказывает негативное воздействие на сердце и сосуды пожилых людей, повышая нагрузку на эти органы. Он может вызвать изменения в сердечном ритме, сосудистые спазмы и повышение артериального давления.

Мухина также сравнила алкоголь с обезжиривателем, который удаляет защитную пленку с крови и может привести к сгусткам, что увеличивает риск закупорки сосудов, тромбоза и инфаркта.

Кроме того, употребление алкоголя усиливает работу почек, печени и поджелудочной железы, что является особенно неблагоприятным для пожилых людей, у которых эти органы уже ослаблены и не могут эффективно справляться с дополнительной нагрузкой.

Таким образом, Мария Мухина призывает пожилых людей быть особенно осторожными с употреблением алкоголя, учитывая его потенциальные опасности для здоровья сердца и организма в целом.