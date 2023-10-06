Загадочная болезнь парализует конечности школьниц в Кении

Школу для девочек Святой Терезы Эреги в Кении охватили ужас и паник, поскольку таинственная эпидемия парализует конечности учениц.

По последним данным, более 95 девочек скончались после заражения этой загадочной болезнью, а число заразившихся продолжает расти.

Ситуация стала еще более напряженной после внезапной смерти 33 учениц за одну ночь. После того, как у многих детей парализовало конечности, всех учеников оперативно госпитализировали. Эти события вызвали волну паники среди родителей. Школа была вынуждена приостановить свою деятельность, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, и в данный момент уже закрыта.

Директор по образованию Западного региона Джаред Обьеро выразил обеспокоенность ситуацией.

– Нам пришлось позволить родителям, которые хотели забрать своих детей, подписать обязательство. Безопасность наших учениц – наш приоритет, – заявил Обьеро.

Загадочная болезнь вызывает обеспокоенность у медиков. Директор медицинских служб округа Какамега Стивен Вандер подчеркнул, что инфекция представляет угрозу для целых семей и требует немедленного расследования.

– Мы должны выяснить, что вызвало эту эпидемию, прежде чем разрешать ученицам вернуться домой. Распространение болезни может быть катастрофой, – сообщил он.

Власти выступили с призывом закрыть школу на неопределенный срок в попытке остановить распространение инфекции. В администрации школы заявили, что закрытие будет отменено после оценки ситуации и принятия необходимых мер.

Расследование продолжается, и образцы крови учениц были отправлены в лаборатории Кенийского медицинского исследовательского института в поисках ответов, которые помогут контролировать эту таинственную болезнь и спасти жизни тех, кто уже заразился.