Ученые обнаружили лекарство от таких эпидемий, как COVID-19

Австралийские ученые открыли ген, который превращает бактерии в смертельные вирусы и делает их устойчивыми к антибиотикам. С помощью данного гена бактерии синтезируют, так называемые, медленные вирусы, которые являются самыми уязвимыми перед бактериями и вирусами. Их приставка “медленные” подразумевает, что они гораздо более медленные и слабыми перед воздействием антибиотиков.

COVID19 это инфекционная болезнь, которая известна своей нестойкостью к антибиотиками, что приводит к многочисленным смертельным случаям от нее, как в странах с низким и средним уровня мсх в мире, так и в странах, которые уже давно являются очагом распространения (например, США). С помощью гена “медленных” вирусов, что вырабатывается у бактерий при инфекции, инфекция очень легко “перестраивается” в вирус, который убивает даже самые лучшие антибиотики.

Теперь австралийские ученые собираются открыть “ген медленных” и других генов, которые, по их мнению, могут помочь от этой болезни.