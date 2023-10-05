 

Новый образ: Кудрявцева решила сменить привычную для всех прическу

05.10.2023, 12:16, Разное
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Лера Кудрявцева уже давно заслужила любовь и признание публики. Телеведущая является одной из самых популярных артисток в мире российского шоу-бизнеса. Недавно стало известно, что звезда станет членом жюри популярного шоу “Суперстар” на НТВ.

Стоит отметить, что такая роль для Леры Кудрявцевой вовсе не новая. Она уже неоднократно становилась одним из членов жюри программы на федеральном канале. Зрителя и участники любят ведущую за искренность и строгость. Она всегда с пониманием относится к каждому гостю.

Ни для кого не секрет, что артистка является не только популярной ведущей на российском телевидение, но и настоящей иконой стиля. Многие ее образы являются предметом обсуждения не только среди поклонников, но и коллег по цеху. Лера Кудрявцева отличается от многих звезд умением сочетать абсолютно несочетаемые, на первый взгляд, между собой вещи.

На днях Лера Кудрявцева решила сменить привычную для всех прическу. В следующем выпуске передачи “Суперстар” ведущая предстанет в новом образе. В своем микроблоге она разместила видео, на котором продемонстрировала подписчикам себя с рваной челкой. Сейчас такая прическа является одной из самых популярных.

Ранее “Дни.ру” писали, что пристрастиям “нудноватого” мужа Леры Кудрявцевой нашли простое объяснение.


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