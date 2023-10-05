Мнение: Помощь Украине может иссякнуть

Политики спокойно относятся к критике в свой адрес. Их постоянно ругают, работа такая. Поэтому когда Илон Маск, Дональд Трамп или, скажем, рядовые поляки всячески высмеивают нездоровую ситуацию с Украиной, всем наплевать. С точки зрения правящей в США группы, глубинного государства, нытьё плебса в соцсетях значения не имеет. Кто-то там в Тик-Токе недоволен тем, что США и их сателлиты тратят деньги на Украину вместо того, чтобы решать многочисленные внутренние проблемы? Пусть себе злится. Собака репостит, караван идёт.

Да, отношение к Украине изменилось за последний год очень существенно, на Западе устали и от Украины в целом, и от господина Зеленского в частности. Политики, блогеры и СМИ указывают, что Украина — малосимпатичное государство с карикатурно коррумпированными властями, которое представляет для США и Европы не большую ценность, чем какая-нибудь африканская Ваканда. Апелляции к совести и к русофобии больше не действуют: с февраля 2022 прошло так много времени, что пафосные истории про «невинных жертв неспровоцированной путинской агрессии» вызывают теперь у жителей Запада усталое «когда же ты уже замолчишь».

Но всё же у власти в США находится клан, которому Украина нужна, при этом отнюдь не только для личного обогащения семьи Байденов, как пытаются представить дело противники этого клана, но и для решения стратегических задач Америки. Собственно, одна из этих задач уже решена: США в 2022 полностью подчинили себе Евросоюз, а также разрушили его экономику со значительной выгодой для себя. Другая задача американцев — смена власти в России — решена явно уже не будет, однако США всё ещё хотят нанести нам максимальный ущерб, так как мы являемся стратегическим партнёром их экзистенциального врага, Китая. Учитывая десятки триллионов американского долга, выделение относительно скромных сумм Киеву, чтобы тот вредил России ценой жизней украинцев, выгодная для США сделка. Напомню, украинцы с точки зрения США — это те же русские, только более глупые, так что с их точки зрения украинский конфликт является идеальным пожаром: русские убивают друг друга безо всякого риска для жизней американских солдат.

Во многих компьютерных играх есть заклинание «контроль разума». Суть такова: маг или псионик берёт под контроль вражеского бойца и заставляет его стрелять в товарищей. Те отстреливаются, а довольный маг сидит в кустах и наблюдает, как вражеская группа несёт потери. Для США украинский фронт выглядит именно так: для них это что-то типа весёлой компьютерной игры, в которой их враги истребляют себя собственными руками. Да, компьютерная игра платная, но ради ослабления русских американцы готовы заплатить.

Разумеется, всё это не нравится украинцам, которых сейчас, как покемонов, ловят на улицах и заставляют драться. Украинская пропаганда сильна, но далеко не всесильна, тем более в 2023, когда первоначальный угар давно спал, и военная усталость на Украине накапливается всё сильнее. Опять-таки, цензура на Украине слаба, поэтому украинцы регулярно читают откровенные реплики высокопоставленных западных политиков, которые говорят прямым текстом: «нам очень выгодно решать наши политические задачи ценой почти бесплатных жизней украинских солдат».

Мнение украинцев, однако, никакого значения не имеет — дальше кухонь протесты не идут. Мнение простых жителей Запада тоже никому не интересно. Поляки сделали очередной мем, в котором высмеивают Зеленского, который постоянно клянчит денег? И что? Как этот меме повредит американским политикам, которые выделяют из бюджета деньги на прокси-войну? Никак.

Может, поляки хотя бы устроят майдан в Варшаве, чтобы вышвырнуть предателей из Президентского дворца? Не устроят, никаких предпосылок для освободительной революции даже близко нет. Может, поляки проголосуют на выборах за пророссийскую партию? А нет в Польше такой. Независимые от США политики в Польше отсутствуют как класс.

Вот ситуация, которая до последнего времени позволяла Киеву получать деньги, невзирая на всеобщее недовольство. Однако сейчас прогремели сразу два события, которые могут изменить ситуацию полностью и направить Украину по проторенной дорожке брошенного американцами Афганистана.

Событие первое. В Словакии победила партия Роберта Фицо, который выступает за выход своей страны из прокси-войны против России (ссылка). Он против поставок оружия Украине, против членства Украины в НАТО и так далее. При этом ранее Словакия, напротив, усердно помогала Зеленскому, в том числе и поставками оружия. Теперь господин Фицо кран помощи постарается прикрутить.

Событие второе. В США в Конгрессе горячо поспорили по поводу выделения Украине очередной суммы — довольно скромной на фоне иных расходов США — и спор вылился… в отставку спикера, республиканца Маккарти. Цитирую СнМИ (ссылка):

Конфликт, ‎сопровождавший ‎утверждение ‎«бюджета-затычки»‏ ‎в ‎нижней‏ ‎палате‏ ‎конгресса‏ ‎США ‎и ‎чуть ‎не‏ ‎вызвавший ‎временное‏ ‎безденежье ‎ряда‏ ‎федеральных‏ ‎институтов,‏ ‎вылился ‎в ‎отставку спикера‏ ‎— ‎республиканца‏ ‎Маккарти.

Голосованию ‎по ‎нему‏ ‎предшествовала атака‏ ‎со ‎стороны ‎представителя ‎«крайних»‏ ‎республиканцев ‎из‏ ‎группы ‎Freedom‏ ‎Caucus‏ ‎Гэтца, ‎сторонника‏ ‎резкого ‎сокращения ‎бюджетных ‎расходов, ‎обвинившего‏ ‎Маккарти ‎в‏ ‎негласном‏ ‎—‏ ‎за ‎спиной ‎сопартийцев ‎—‏ ‎сговоре ‎с‏ ‎текущим ‎президентом‏ ‎Байденом,‏ ‎согласно ‎которому ‎после‏ ‎принятия ‎временного‏ ‎бюджета ‎без ‎«денег ‎для ‎Киева»‏ ‎Маккарти‏ ‎гарантировал ‎Байдену,‏ ‎что ‎украинские‏ ‎миллиарды ‎он ‎всё-таки ‎через ‎нижнюю‏ ‎палату‏ ‎конгресса‏ ‎протолкнёт…

Эти два события могут показаться малозначимыми. Словакия — маленькая милая европейская страна с населением в 1% от населения Евросоюза, и не имеющая никакой стратегической важности. Спикер Маккарти — всего лишь спикер, не президент.

Для политиков, однако, происшедшее можно сравнить с двумя ударами кувалдой по огромному колоколу. Потому что главная забота политиков — удержание кресел, а сейчас им наглядно продемонстрировали, что поддержка Украины — серьёзный риск вылететь из кресла с отпечатком ботинка пониже спины.

С точки зрения западного политика всё просто. Идут боевые действия, экономика Украина уничтожена, украинцы стачиваются об русскую армию? Плевать. Поляки, французы, американцы недовольны? Плевать. Илон Маск постит смешные картинки в своём Х? Плевать. Есть шанс лишиться поста из-за Украины? Стоп-стоп-стоп, шаг назад, так мы не договаривались. Господин Зеленский, до свидания, денег нет. Не подходите ближе, чем на пять метров, я не хочу, чтобы Дональд Трамп использовал наше с вами совместное фото против меня.

Разница между тем, что было, и тем, что стало, принципиальная. Раньше политики принимали решения, а платил за них кто-то другой. Теперь политики принимают решения, и рискуют тем, что за поддержку Киева им придётся ответить собственным креслом. Риск столь серьёзен, что полететь может любая, сколь угодно важная шишка. Глава государства, даже маленькой Словакии, это глава государства. Спикер Палаты Представителей США — третье лицо в стране. Это значит, что лишиться своего поста из-за поддержки Киева может практически любой западный политик, на украинской улице пули свистят прямо вокруг головы.

Пока что Киев подвешен в воздухе: новые деньги ему по-прежнему обещают, но по техническим причинам не дают. Может быть, дадут позже, так как веские причины поддерживать Украину у американских политиков всё ещё есть, и так как многие европейские политики готовы скорее уйти в отставку, чем ослушаться приказа из США. Опыт подсказывает, что даже без денег можно крутиться ежом на сковородке довольно долго, перебиваясь случайными доходами то тут, то там. Что-нибудь продать, что-нибудь занять, что-нибудь выклянчить… Не стоит думать, что Киевская машина реально встанет через неделю, как обещают некоторые американские политики — в режиме «нет денег» при некотором везении можно существовать годами.

Однако уже очевидно, что золотой период для Зеленского закончился, слово «Украина» стало на Западе токсичным. И если украинцев можно ещё надуть, заменив им Зеленского на нового актёра, то на Западе репутацию Украины не очистить уже нечем. Ручка у этого чемодана больше не отрастёт.