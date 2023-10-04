 

Мнение: Набиуллинское Бородино

04.10.2023, 16:40, Разное
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Вчера на валютной бирже курс доллара уже как-то буднично пробивал отметку «100», текущий курс зафиксирован Центробанком на отметке 99,27 – ясно, что «сотка» будет окончательно пробита вот-вот. Что означает – все предыдущие усилия Набиуллиной, грозные окрики Путипута и повышения ключевой ставки ничего не дали, единственное, чего в итоге удалось добиться этим деятелям – удорожания кредита.

По радио давеча услышал, как какой-то бизнесмен удивлялся – чего это, мол, Центробанк не вмешивается, не выходит с большими интервенциями на биржу? У Набиуллиной, мол, есть же еще какое-то количество юаней! Надо было шарахнуть! Чел отметил (справедливо), что обороты на валютной бирже сейчас очень небольшие, и «вбросить» надо было бы немного. Лишних 5-10 миллиардов долларов в эквиваленте – и дело в шляпе, тренд бы развернулся, и курс легко бы упал до 95, а то и до 90 рублей за доллар; почему ж Набиуллина медлит? Почему не бросает «китайцев» выручать тонущий рупь?

Хороший вопрос. Думается, что Набиуллина сейчас в положении Наполеона в финале Бородинского сражения. Известная история: ближе к концу в нем вроде бы наметился перелом, русские стали уставать, и штабисты начали советовать своему полководцу выложить на стол козырную карту – знаменитую наполеоновскую Старую Гвардию, которую обычно и приберегали для таких случаев. Ей даже вроде бы дали приказ о выдвижении на позиции.

Однако Наполеон дал отбой, сопроводив, по легенде, это решение одной из своих знаменитых фраз: «Я не могу рисковать Гвардией – своим последним резервом! – когда мы в тысячах лье от Парижа!»

Вот и с Набиуллиной – та же история, и она тоже бережет свой последний резерв. И она права, конечно. Да, можно потратиться и развернуть тренд – на время. Но что потом? Разве ситуация с резервами улучшится? Суть происходящего в том, что никаких улучшений в экономике РФ ждать не приходится, нет даже никакой надежды. Наоборот – удавка так и будет на шее, она затягивается, а помощи ниоткуда ждать не приходится, у России нет союзников. Курс падает, потому что у России усыхает экспорт, доллары даются со все большим трудом.

Поэтому ЦБ, как и Наполеон, бережет свой последний резерв. Другое дело, что стратегически это все равно безнадежно. Бонапарт, как мы помним, в итоге и без Гвардии выиграл Бородинское сражение и даже взял Москву – но кампанию проиграл и сам чудом спасся на переправе через Березину.

А наша Березина еще впереди. Только в этот раз с переменой цвета – наш черед в ней тонуть, как рубль. Как Чапаев. Как кое-что в проруби – правда, в народе есть поверье, что оно как раз не тонет.

Источник: Размышления вольного социолога


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