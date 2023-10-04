 

Терапевт Хухрев назвал симптом увеличения вязкости крови

04.10.2023, 14:30, Разное
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По словам врача-терапевта Алексея Хухрева, появление чувства жажды является важным показателем увеличения вязкости крови. Он подчеркнул, что такое состояние может быть вызвано избыточным потреблением соли или нарушениями, приводящими к значительной потере влаги.

“Сгущение крови означает уменьшение жидкой составляющей крови, и оно негативно сказывается на работе всего организма,” – пояснил врач в беседе. Хухрев отметил, что густая кровь мешает нормальному кровообращению в организме и может привести к кислородному голоданию органов и тканей, а также накоплению токсичных продуктов распада.

Врач Хухрев также поделился информацией о том, как можно определить сгущение крови, опасное для организма. Признаком этой проблемы может быть чувство жажды. “Главным симптомом сгущения крови является чувство жажды. После употребления воды кровь разбавляется, и сгущение устраняется”, – добавил он.


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