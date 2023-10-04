Скандалы: «Роснано» предупредила о риске банкротства

Задолжавшая 95 млрд компания сообщила, что не сможет до конца года погасить долги за счет собственных средств

Группа «Роснано» не сможет погасить долги до конца текущего года за счет собственных средств, говорится в ее отчете, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. «Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО «Роснано» долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно», — сказано в документе.В компании предупредили, что «Роснано» отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества в терминологии федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Если акционеры «Роснано» не примут решения для нормализации финансовой отчетности и предоставления ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами, в том числе в условиях бюджетных и иных нормативных ограничений, «высока вероятность возникновения признаков банкротства», говорится в документе.

Согласно данным из отчета, размер чистого долга компании за первое полугодие 2023 года превышает 95 млрд руб., с конца 2022-го он вырос почти на 5 млрд руб. Данные о выручке и прибыли не раскрываются.

Представитель «Роснано» отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

В 2013–2016 годах Счетная палата неоднократно критиковала «Роснано» за неэффективность, в частности из-за убыточных проектов. В 2020-м убыток группы составил почти 53 млрд руб., долг составлял 146 млрд руб. В следующем году она вышла на чистую прибыль в 0,7 млрд руб.

В конце 2021 года был поднят вопрос о долгах «Роснано». Источник РБК сообщал, что на тот момент объем обязательств компании составлял около 148 млрд руб., в том числе 108 млрд руб., обеспеченных государственными гарантиями. Речь шла о долгах как по облигациям, так и перед банками.

Группа пыталась добиться реструктуризации долгов, считая, что банки слишком много заработали на ее кредитовании. Она направила в адрес Совкомбанка, Промсвязьбанка и банка «Ак Барс» досудебные претензии о признании недействительными заключенных с ними кредитных договоров.

В 2022-м разрешение проблем с долгами продолжилось. Глава группы Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность «Роснано» в период с 2010 по 2020 год, когда компанией руководил Анатолий Чубайс. Затем Куликов встречался с президентом Владимиром Путиным, чтобы рассказать о работе с кредиторами и рынком. В частности, он сообщил, что компания вернула 20 млрд руб. долгов. Власти в том же году допускали ликвидацию «Роснано».

Путин в сентябре этого года, комментируя отъезд Чубайса из страны в 2022-м, допустил, что это связано с возможным расследованием из-за «огромной финансовой дыры» в «Роснано». Чубайс отказался комментировать это.

Лилия Пашкова

Оригинал материала: “РБК”