“Осквернение памяти героев” – скандальная выходка Волочковой разгневала россиян

Анастасия Волочкова редко покидает передовицы светской прессы. Балерине удается быть в центре внимания благодаря яркому образу и эпатажным поступкам, которые не оставляют публику равнодушной.

Свободу звезды граждане часто принимают за чувство вседозволенности. Да и сама балерина, откровенно говоря, нередко действует импульсивно в стремлении к самовыражению.

Свежая публикация знаменитости в социальных сетях вызвала резонанс среди россиян. Волочкова в очередной раз продемонстрировала свою растяжку, правда сделала это не самым подобающим образом.

Балерина закинула ногу на крыло советского истребителя “Ла-7”, который во время Великой Отечественной войны считался лучшей боевой машиной в своем классе. “Ни дня без движухи”, — с неуместной иронией подписала снимок звезда.

Россияне сочли поступок примы осквернением символа самой трагической страницы отечественной истории. “Убери ногу с памяти героям! Вообще уже ни стыда ни совести”, “Никогда не писала, но здесь уже край! Испанский стыд! Настя, вы в курсе, что сейчас на многомиллионную публику осквернили память летчиков ВОВ? Или вам нужен новый скандал, в котором будете искать себе оправдание и хлопать ресницами? Вы в себе? Вы как-то говорили, что любите детей, какой пример вы им подаете? Удалите пост!”, — написали возмущенные комментаторы.

Отметим, ранее Волочкова намекнула на то, что под венец она пока не спешит. Ухаживаниям мужчин бывшая прима не придает значения. Чтобы завоевать ее сердце, нужны поступки покрупнее, отмечает Пятый канал.