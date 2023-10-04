 

Представлен планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE со стилусом и защитой от воды

04.10.2023, 9:08, Разное
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Южнокорейская компания Samsung представила две новые модели планшетов: Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+. Информацию об этом пишет портал IXBT.

Основная модель Galaxy Tab S9 FE оборудована 10,9-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Экран поддерживает технологию Vision Booster, которая автоматически адаптирует яркость, контраст и глубину черного цвета в зависимости от окружающего освещения. Большая версия Galaxy Tab S9 FE+ имеет 12,4-дюймовый экран с теми же характеристиками.

Оба планшета поставляются с стилусом S Pen в комплекте, который позволяет создавать рисунки и оставлять рукописные заметки даже на влажном или сухом экране. Кроме того оба устройства соответствуют стандарту IP68 и могут быть погружены на глубину до 1,5 метра.

Внутри планшетов установлен чип Exynos 1380, такой же, как в смартфоне Samsung Galaxy A54. Galaxy Tab S9 FE доступен с 6 или 8 ГБ оперативной памяти, в то время как версия Tab S9 FE+ предлагает 8 или 12 ГБ ОЗУ. Оба устройства имеют встроенное хранилище емкостью 128 или 256 ГБ, а также поддерживают карты памяти microSD.

Камера для селфи обоих устройств имеет разрешение 12 мегапикселей с широким объективом. Главная камера Galaxy Tab S9 FE оснащена 8-мегапиксельным модулем. В Tab S9 FE+ также есть дополнительный ультраширокоугольный сенсор на 8 Мп.

Несмотря на разницу в размерах, оба планшета оснащены аккумуляторами емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+ будут доступны в версиях с поддержкой Wi-Fi и двумя SIM-картами (обычной и eSIM). В Европе цена Galaxy Tab S9 FE составит €520, а Tab S9 FE+ предлагают за €700. Модели с поддержкой мобильной связи будут стоить на €100 дороже.


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